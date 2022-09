Campania, uomo muore in pronto soccorso: “Colpa dei protocolli Covid” (Di sabato 24 settembre 2022) Come ampiamente riportato da Il Mattino di Napoli – notizia poi rilanciata in modo piuttosto asettico dal Tg2 della Rai -, un uomo di 49 anni è morto per un presunto infarto, mentre era in attesa al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Secondo quanto è stato ricostruito da quotidiano partenopeo, lo sfortunato paziente, il quale avvertiva un forte dolore al petto, ha dovuto attendere che il relativo reparto venisse completamente sanificato poiché poco prima un’altra persona ricoverata era risultata positiva al coronavirus. Immediata la reazione della famiglia, che avrebbe sporto una denuncia, e della Procura di Torre Annunziata, la quale ha fatto sequestrare la salma ed ha aperto una inchiesta per stabilire eventuali responsabilità in merito all’ennesima vittima collaterale dei protocolli ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 24 settembre 2022) Come ampiamente riportato da Il Mattino di Napoli – notizia poi rilanciata in modo piuttosto asettico dal Tg2 della Rai -, undi 49 anni è morto per un presunto infarto, mentre era in attesa aldell’ospedale di Castellammare di Stabia. Secondo quanto è stato ricostruito da quotidiano partenopeo, lo sfortunato paziente, il quale avvertiva un forte dolore al petto, ha dovuto attendere che il relativo reparto venisse completamente sanificato poiché poco prima un’altra persona ricoverata era risultata positiva al coronavirus. Immediata la reazione della famiglia, che avrebbe sporto una denuncia, e della Procura di Torre Annunziata, la quale ha fatto sequestrare la salma ed ha aperto una inchiesta per stabilire eventuali responsabilità in merito all’ennesima vittima collaterale dei...

