(Di sabato 24 settembre 2022) C'è sempre una storia locale, una storia lunga e travagliata che sembra tutta chiusa in una città - nei suoi limiti e nei suoi sogni - ma che, in realtà, parla al Paese intero. E parla del Paese, di ...

venti4ore : ##A Firenze su pista discordia duello Cucchi-Saccardi e 40 anni di sinistra - corrierefirenze : Pista ciclabile e consolidamento, arrivano le modifiche alla viabilità - 055firenze : Ponte Vespucci, al via i lavori di riqualificazione: arriva la pista ciclabile #firenze - ANSA_Motori : A Ponte Vespucci, a Firenze, arriva la pista ciclabile in entrambe le carreggiate. #ANSAmotori - EstebBeltramino : Firenze, a Ponte Vespucci arriva una pista ciclabile #motori -

Agenzia askanews

Questa storia aè quella delladell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Peretola, del mancato allungamento che ha diviso per quasi quarant'anni la politica locale, con diverse giunte cadute ...A Ponte Vespucci, a, arriva laciclabile in entrambe le carreggiate. Inizieranno il 26 settembre i lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila lato centro: l'intervento, si legge in una nota ... ##A Firenze su pista discordia duello Cucchi-Saccardi e 40 anni di sinistra Firenze, 24 set. (askanews) - C'è sempre una storia locale, una storia lunga e travagliata che sembra tutta chiusa in una città - nei suoi limiti ...I Campionati Italiani Assoluti su pista disputati in questi giorni al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (To) hanno regalato un'altra maglia tricolore alla Zalf Euromobil Désirée Fior. Il 32 ...