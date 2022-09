Ucraina, al via i referendum per annettere i territori invasi dalla Russia. “Gruppi armati per costringere i cittadini a votare” (Di venerdì 23 settembre 2022) Minacce ai cittadini, Gruppi armati per costringere le persone a votare. A lanciare l’allarme nel primo giorno dei referendum voluti da Mosca nelle Repubbliche popolari di Donetsk (Rpd) e Lugansk (Rpl) e nei territori liberati per entrare a far parte della Russia – con l’ex presidente russo Medvedev che ha dichiarato la “protezione” del voto “qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche” – è il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai: “Gli occupanti russi hanno organizzato Gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare al cosiddetto ‘referendum'” e “coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Minacce aiperle persone a. A lanciare l’allarme nel primo giorno deivoluti da Mosca nelle Repubbliche popolari di Donetsk (Rpd) e Lugansk (Rpl) e neiliberati per entrare a far parte della– con l’ex presidente russo Medvedev che ha dichiarato la “protezione” del voto “qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche” – è il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai: “Gli occupanti russi hanno organizzatoper circondare le abitazioni ele persone a partecipare al cosiddetto ‘'” e “coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente ...

