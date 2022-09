Soluzioni Cruciverba del 23 09 22 Tutte le definizioni

(Di venerdì 23 settembre 2022) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 23/09/22: Atomi che hanno carica negativa 8 lettere: Cationi: Bicchiere a cono 8 lettere: Tumbler: Caterina regina di cipro 12 lettere: Sardanapalo: Correre a precipizio 15 lettere: Scialacquatori: Gruppo etnico dell indonesia 10 lettere: Giavanese: Il re di tebe padre di edipo 9 lettere: Atamante: Imperatore sconfitto da costantino 5 lettere: Spqr: In modo imponente 13 lettere: Grand ...

