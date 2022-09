Quando gioca Roger Federer oggi in doppio con Nadal? Orario preciso Laver Cup, dove vederlo in tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Venerdì 23 settembre 2022, O2 Arena, Londra. Il luogo che per 12 edizioni è stato casa delle ATP Finals (alias Masters) ritorna in scena per la Laver Cup, ma non solo. Qui Roger Federer ha deciso di dare l’addio al tennis competitivo. E di volerlo fare in campo, nonostante un ginocchio che ormai non è più in grado di sostenere gli sforzi professionistici. LA DIRETTA LIVE DI Federer/Nadal-SOCK-TIAFOE (2° MATCH DALLE 20.00) L’ultima volta da professionista sarà legata non a un singolare, perché il fisico non lo aiuta minimamente in questo senso, ma a un doppio. E che doppio: al suo fianco, con la logica del team Europa contro quello del Resto del Mondo, ci sarà il suo antico rivale Rafael Nadal, con cui, dal 2004, ha condiviso 40 sfide in campo, nonché ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Venerdì 23 settembre 2022, O2 Arena, Londra. Il luogo che per 12 edizioni è stato casa delle ATP Finals (alias Masters) ritorna in scena per laCup, ma non solo. Quiha deciso di dare l’addio al tennis competitivo. E di volerlo fare in campo, nonostante un ginocchio che ormai non è più in grado di sostenere gli sforzi professionistici. LA DIRETTA LIVE DI-SOCK-TIAFOE (2° MATCH DALLE 20.00) L’ultima volta da professionista sarà legata non a un singolare, perché il fisico non lo aiuta minimamente in questo senso, ma a un. E che: al suo fianco, con la logica del team Europa contro quello del Resto del Mondo, ci sarà il suo antico rivale Rafael, con cui, dal 2004, ha condiviso 40 sfide in campo, nonché ...

PBPcalcio : Pioli su @DAZN_IT : 'No, non sono soddisfatto e non lo devono essere i miei giocatori. Quando una squadra gioca cos… - AntoVitiello : #Pioli: 'Non sono soddisfatto, assolutamente. Non lo devono essere nemmeno i miei giocatori, se la squadra gioca co… - ulde29 : @turtunz Quando parliamo di allenatori,dirigenti etc.guardiamo questa azione con Dybala Douglas costa e Higuain per… - imsorryjude : Non so se qualcuno qui gioca a dnd ma ho un'idea per il mio prossimo pg. Il mio go-to è la mezzorca e questa volta… - crusso0674 : @TuttoSalerno Tra gli attaccanti è quello che ha giocato di più. Purtroppo si eclissa durante, tranne quando gioca… -