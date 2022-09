Orari qualifiche MotoGP Giappone domani 24 settembre su Sky e TV8

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 23 settembre 2022), sabato 24, si disputeranno leufficiali del Gran Premio deldella, quintultima prova del Mondiale 2022. Tutti gli occhi degli appassionati delle corse sono puntati su Francesco “Pecco” Bagnaia, autore di una spettacolare rimonta su Fabio Quartararo in questa seconda parte di stagione. Dopo il secondo posto conquistato una settimana fa ad Aragon, in Spagna, il pilota della Ducati è a soli 10 punti di distacco dal francese, campione del mondo in carica e pilota del team ufficiale Yamaha. Per “Pecco” e la Rossa di Borgo Panigale manca solo l’ultimo sforzo per coronare il sogno di tornare a vincere il Mondiale piloti dopo così tanti anni di attesa. Di seguito le informazioni suglidelledel Gran Premio del ...