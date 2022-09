Nations League, Acerbi: “Gara gagliarda, giocato con umiltà” (Di venerdì 23 settembre 2022) “È andata bene, volevamo vincere e fare una Gara gagliarda. Abbiamo fatto una buonissima partita di squadra”. Queste le dichiarazioni del difensore Francesco Acerbi dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra in Nations League. “Se non fai gioco di squadra e se non aiuti il compagno con umiltà, rischi di perdere con chiunque. Con questi ingredienti, puoi battere qualunque squadra”, spiega il centrale dell’Inter ai microfoni di Rai Sport. Sulla difesa a tre: “L’80% dei nostri giocatori gioca a tre. Abbiamo gli interpreti per fare questo tipo di gioco ed è andata abbastanza bene”, aggiunge. Sulle sue sensazioni: “In questa settimana ho provato a riposare, facendo palestra un paio di giorni. Mi sono sempre allenato anche quando ero da solo alla Lazio. Mi sono tenuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “È andata bene, volevamo vincere e fare una. Abbiamo fatto una buonissima partita di squadra”. Queste le dichiarazioni del difensore Francescodopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra in. “Se non fai gioco di squadra e se non aiuti il compagno con, rischi di perdere con chiunque. Con questi ingredienti, puoi battere qualunque squadra”, spiega il centrale dell’Inter ai microfoni di Rai Sport. Sulla difesa a tre: “L’80% dei nostriri gioca a tre. Abbiamo gli interpreti per fare questo tipo di gioco ed è andata abbastanza bene”, aggiunge. Sulle sue sensazioni: “In questa settimana ho provato a riposare, facendo palestra un paio di giorni. Mi sono sempre allenato anche quando ero da solo alla Lazio. Mi sono tenuto ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - sportmediaset : Raspadori illumina San Siro, gli Azzurri restano in lotta per le Final Four #NationsLeague #ItaliaInghilterra - GoalItalia : L'Inghilterra retrocede In Lega B di Nations League con una giornata d'anticipo. #ItaliaInghilterra - alehugme3 : RT @badgalvale: - fuori dai mondiali - partite penose - zero voglia di giocare - MA NEL CULO AGLI INGLESI SEMPRE E COMUNQUE ANCHE SE SI… - StyleLikeMambo : RT @badgalvale: - fuori dai mondiali - partite penose - zero voglia di giocare - MA NEL CULO AGLI INGLESI SEMPRE E COMUNQUE ANCHE SE SI… -