Napoli: se lo United insiste per Kim serve un sostituto subito (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Napoli in questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di ottenere ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Tra i nuovi arrivi c’è stato sicuramente quello del georgiano Kvaratskhelia che ora piace a molti club. L’attaccante è ora considerato uno dei maggiori talenti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilin questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di ottenere ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Tra i nuovi arrivi c’è stato sicuramente quello del georgiano Kvaratskhelia che ora piace a molti club. L’attaccante è ora considerato uno dei maggiori talenti L'articolo

persemprecalcio : ???? #Kim Min-Jae ha attirato le attenzioni della #PremierLeague, in particolare del #ManchesterUnited: ecco i dettag… - DanieleMassa9 : Lo united è un club merdoso che esiste con l'arsenal solamente per rompere il cazzo al Napoli - sportli26181512 : Napoli, ecco la clausola di Kim: Sirene inglesi per Kim. Il Manchester United mette gli occhi sul difensore sudcore… - Eurosport_IT : Edicola #23settembre: Inter, si va avanti con Inzaghi. Il Napoli non si preoccupa dell'interessamento dello United… - holazuni : Cresce l'interesse per i mostri del Napoli. I giganti inglesi del Manchester United stanno guardando Kim Min-jae.… -