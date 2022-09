Mercoledì | Netflix svela la data di uscita della nuova serie di Tim Burton

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 settembre 2022)è il titolo del nuovo mystery con toni investigativi e soprannaturali di Timche ripercorre gli anni diAddams come studentessa presso la Nevermore Academy.ha appenato ladidi, l'attesissimatv partorita dalla mente del visionario regista Tim, che sarà disponibile il 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il poster ufficiale e il teaser trailer dello show mostrano Jenna Ortega nel ruoloprotagonistaAddams. Ladiè un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli ...