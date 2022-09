L' imprenditore muore e lascia 400 000 euro in eredità ai propri dipendenti | 500 euro per ogni anno in azienda

Raff_Napolitano : Imprenditore muore dopo #maloreimprovviso - cronacacampania : Stroncato dalla malattia, imprenditore muore a 54 anni: era il papà di una bambina - ernluccar : RT @LUCABRAMBILLA24: Malore fatale in azienda: muore l'imprenditore Andrea Riello - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Muore conosciuto imprenditore di Fornacette - Umbria24 : Muore l’imprenditore Antonio Gasperini: Città di Castello perde «uno dei suoi punti di riferimento» -

CasertaNews

L'ultimo gesto d'amore di Emidio Vagnoni , uno dei soci fondatori di Elettromedia spa, è una storia tutta da raccontare. 'Mimmo', come era chiamato da tutti, ha chiuso i suoi occhi buoni nel giugno ...a Londra il neurologo Sigmund Freud , fondatore della psicanalisi, nato a Freiberg (oggi ... 1889 - Fondata la Nintendo: Attratto dal business dei giochi da tavolo, l'giapponese ... Imprenditore muore dopo malore improvviso Sergio Piotti si è spento, stroncato da un brutto male a soli 54 anni. Era noto nel Bresciano per l’armeria che gestiva insieme ai fratelli. Lascia la compagna e la figlia di due anni. Il dolore per l ...L’ultimo gesto d’amore di Emidio Vagnoni, uno dei soci fondatori di Elettromedia spa, è una storia tutta da raccontare. "Mimmo", come era chiamato da tutti, ha chiuso ...