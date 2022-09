Juventus, oggi il Cda per approvare il rosso in bilancio: non si parlerà di Allegri (Di venerdì 23 settembre 2022) La Juventus oggi a Vinovo si ritroverà per approvare il bilancio in rosso, ma non si discuterà del futuro di Allegri La Juventus oggi a Vinovo si ritroverà per approvare il bilancio in rosso, ma non si discuterà del futuro di Allegri. L’allenatore non è in discussione dopo che nei giorni scorsi ha incassato la fiducia di Arrivabene e Agnelli. Ora la svolta dopo la pausa delle Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Laa Vinovo si ritroverà perilin, ma non si discuterà del futuro diLaa Vinovo si ritroverà perilin, ma non si discuterà del futuro di. L’allenatore non è in discussione dopo che nei giorni scorsi ha incassato la fiducia di Arrivabene e Agnelli. Ora la svolta dopo la pausa delle Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

