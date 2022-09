Juve, crisi Allegri: oggi riunione del cda, spunta la verità sul futuro (Di venerdì 23 settembre 2022) Il tecnico della Juve Allegri nella bufera dopo gli ultimi risultati negativi. Il cda si riunirà oggi, cosa filtra dall’ambiente bianconero. L’avvio di stagione è stato choc, sotto tutti i punti di vista: ottavo posto in campionato a -7 dalla vetta e due sconfitte in altrettante partite in Champions League, che rendono impervio il cammino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 settembre 2022) Il tecnico dellanella bufera dopo gli ultimi risultati negativi. Il cda si riunirà, cosa filtra dall’ambiente bianconero. L’avvio di stagione è stato choc, sotto tutti i punti di vista: ottavo posto in campionato a -7 dalla vetta e due sconfitte in altrettante partite in Champions League, che rendono impervio il cammino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

EzioGreggio : La @juventusfc è in una crisi epocale: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi vie… - Adnkronos : Crisi Juve e #Allegri, vola hashtag #StadiumVuoto. - fabriziocoppola : @hamiltonsantia @SilviaPareschi2 dunque, vediamo: pandemia, guerra, crisi globale, governo di destra, cosa manca? s… - ZonaBianconeri : RT @BollettinoIl: Esonerare un allenatore ha sempre dei costi, e quello di Massimiliano Allegri per la @juventusfc è al momento materia di… - BollettinoIl : Esonerare un allenatore ha sempre dei costi, e quello di Massimiliano Allegri per la @juventusfc è al momento mater… -