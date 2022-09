Guerra in Ucraina, il generale Bertolini lancia l’allarme: “Ecco cosa rischiamo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Guerra in Ucraina dichiarazioni generale Bertolini al Fatto Quotidiano. L’ex comandante del Comando operativo del vertice interforze e della Brigata Folgore lancia un serio allarme per l’Europa e per l’Italia. Il pericolo ovviamente riguarda Vladimir Putin: “In Ucraina la Russia ha obiettivi che percepisce come vitali“. Per difenderli il presidente russo potrebbe essere disposto a tutto. (Continua dopo la foto…) Nuova Guerra vicino all’Italia, scatta l’allarme: cosa sta per succedere Guerra in Ucraina dichiarazioni generale Bertolini In Ucraina si continua a combattere. Lo scontro ormai va avanti dallo scorso febbraio, anche se sappiamo che il ... Leggi su tvzap (Di venerdì 23 settembre 2022)indichiarazionial Fatto Quotidiano. L’ex comandante del Comando operativo del vertice interforze e della Brigata Folgoreun serio allarme per l’Europa e per l’Italia. Il pericolo ovviamente riguarda Vladimir Putin: “Inla Russia ha obiettivi che percepisce come vitali“. Per difenderli il presidente russo potrebbe essere disposto a tutto. (Continua dopo la foto…) Nuovavicino all’Italia, scattasta per succedereindichiarazioniInsi continua a combattere. Lo scontro ormai va avanti dallo scorso febbraio, anche se sappiamo che il ...

