Calcio | Italia-Inghilterra 1-0 | magia di Raspadori | britannici retrocessi in Serie B

Allo Stadio San Siro di Milano, nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio, si registra la vittoria per 1-0 dell'Italia sull'Inghilterra: azzurri in gol al 68? con Raspadori, il quale condanna gli inglesi alla retrocessione in Lega B e porta l'Italia allo scontro diretto per la Final Four da vincere in Ungheria. Nel primo tempo le emozioni latitano, non vi sono occasioni degne di nota e nessuno crea pericoli, così non cambia il punteggio di 0-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa subito ammonito Bonucci, poi è lo stesso difensore azzurro al 68? a propiziare il gol dell'Italia. Lancio lungo dalla trequarti azzurra, Raspadori aggancia al limite dell'area avversaria e manda a spasso con una finta il ...

