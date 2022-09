Tra i più grandi grazie... alla moglie: Feltri, la rivelazione su Felice Gimondi (Di giovedì 22 settembre 2022) Una volta è successo che un uomo qualunque, che di mestiere guidava dei camion con sei o anche otto ruote e sul suo camion guardava il mondo da un metro e mezzo più in alto, abbia avuto un figlio cui di ruote ne bastavano due, sottili sottili, che gli tiravano fango sulla faccia, e tutti sapevano il suo nome. Il figlio non trasportava merci, ma le cose ugualmente pesanti e ingombranti che porta sulle spalle un campione: talento, sudore, tenacia, solitudine, infine gloria. Sto parlando di Felice Gimondi, bergamasco, ciclista, vincitore per tre volte del Giro d'Italia (nel 1967, 1969, 1976), del Tour de France nel 1965 - l'anno prima aveva conquistato il Tour de l'Avenir, corsa francese per gli Under 23 - e della Vuelta a España nel 1968. Ho scritto «bergamasco» come primo aggettivo, non a caso: ho deciso di raccontare di Gimondi perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Una volta è successo che un uomo qualunque, che di mestiere guidava dei camion con sei o anche otto ruote e sul suo camion guardava il mondo da un metro e mezzo più in alto, abbia avuto un figlio cui di ruote ne bastavano due, sottili sottili, che gli tiravano fango sulla faccia, e tutti sapevano il suo nome. Il figlio non trasportava merci, ma le cose ugualmente pesanti e ingombranti che porta sulle spalle un campione: talento, sudore, tenacia, solitudine, infine gloria. Sto parlando di, bergamasco, ciclista, vincitore per tre volte del Giro d'Italia (nel 1967, 1969, 1976), del Tour de France nel 1965 - l'anno prima aveva conquistato il Tour de l'Avenir, corsa francese per gli Under 23 - e della Vuelta a España nel 1968. Ho scritto «bergamasco» come primo aggettivo, non a caso: ho deciso di raccontare diperché ...

_Nico_Piro_ : Una donna in #Iran lancia il velo tra le fiamme. Le proteste dilagano in tutto il Paese dopo esecuzione per immoral… - AurelianoStingi : E' impressionante vedere le curve di mortalità della #COVID19 tra vaccinati e non, ed è ancora più impressionante… - alecattelan : Operazioni diplomatiche a Stasera c’è Cattelan, la pace tra Antonio Cassano e Ronaldo… Più o meno! Da stasera in s… - ottovanz : RT @santegidionews: Sanità, intesa tra Sant'egidio e Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini a favore della fasce più fragili della popol… - ottovanz : RT @davidefaraone: Più la campagna elettorale va avanti, più l’agenda Draghi scompare dai radar del Pd. Vedrete che tra le tesi congressual… -