Terremoto Liguria | scossa 4 1 a Bargagli sentita a Genova

Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l'entroterra di Genova nella zona 2 km W Bargagli (Genova) alle 15.39. E' stata avvertita in modo molto forte sia nel capoluogo sia nelle aree ...

