(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Mobilitazione militare parziale": le parole di Vladimirpiombano sul tavolo del confronto elettorale e per una volta mettono tutti d'accordo sulla condanna nei confronti di quella che viene percepita insieme una minaccia e una prova di debolezza. Quello che cambia è il giudizio su quanto messo in campo dall'Occidente per fare fronte alla minaccia. Oltre a chi, come Enrico Letta e Giorgia Meloni, indica la strada della fermezza contro Mosca imboccata dai Paesi occidentali, c'è chi segnala gli errori fin qui compiuti da chi "ha privilegiato la soluzione militare" a quella diplomatica. È il caso di Giuseppe Conte che, condannando il governo di Mosca per l'aggressione all'Ucraina, segnala che "il problema vero è che l'Occidente si è solo concentrato sull'aspetto militare e non sul negoziato di pace che, invece, è necessario". E se non c'è dubbio che ...

fisco24_info : Su Putin l'ultimo scontro fra i leader prima del voto: AGI - 'Mobilitazione militare parziale': le parole di Vladim… - darkskywriter : Una cosa certa è che, da ieri, tutti i russi hanno la consapevolezza di essere in guerra contro l'Occidente, senza… - Elena82741896 : - Luanastretti1 : RT @CPF02294951: @borghi_claudio Io veramente sono sconvolta, con la valanga economica che ci sta venendo addosso e dopo l'ultimo discorso… - lacittanews : La nuova minaccia di Vladimir Putin ha risvegliato i timori di una guerra nucleare. Nel suo ultimo discorso alla na… -

I toni disono inquietanti, perché dimostra di essere uno che non si vuole fermare'. Ambiguità sulla Russia e su Vladimirsono rilevate anche dal segretario Pd, Enrico Letta, che chiede a ...E credo checontasse su una debolezza dell'Europa che non c'è stata, almeno finora, ma che ... Letta e Draghi, per quest'penso anche al suo impegnato intervento all'Assemblea Generale ...Il timore di una minaccia nucleare non è campato in aria. Anche per via di uno stratagemma che Vladimir Putin sta pensando di utilizzare. Un alto dirigente dell'amministrazione Usa in un briefing ha ...Come un squarcio di luce a tagliare un cielo plumbeo e denso di nuvoloni neri, stamane è stato Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Aiea, (Agenzia internazionale per l’energia atomica), ed a ...