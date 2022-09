Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: liberi oltre cento combattenti Azov (Di giovedì 22 settembre 2022) Nelle ultime ore di escalation è avvenuto uno Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Liberati 215 prigionieri ucraini in cambio del politico e oligarca ucraino e filorusso Viktor Medvedchuk e di 55 militari delle forze armate russe o delle forze separatiste del Donbass. Finita la prigionia anche per alcuni foreign fighters occidentali detenuti dai separatisti filorussi. La restituzione di Medvedchuk era stato proposta sin da aprile, come moneta di Scambio i russi avevano i 188 ucraini che avevano combattuto per difendere l’acciaieria Azovstal e Marioupol. A maggio Zelensky diceva che la loro restituzione era un requisito importante per intavolare negoziati di pace. Tra i prigionieri ucraini sono 108 i combattenti del battaglione ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) Nelle ultime ore di escalation è avvenuto unoditra. Liberati 215ucraini in cambio del politico e oligarca ucraino e filorusso Viktor Medvedchuk e di 55 militari delle forze armate russe o delle forze separatiste del Donbass. Finita la prigionia anche per alcuni foreign fighters occidentali detenuti dai separatisti filorussi. La restituzione di Medvedchuk era stato proposta sin da aprile, come moneta dii russi avevano i 188 ucraini che avevano combattuto per difendere l’acciaieriastal e Marioupol. A maggio Zelensky diceva che la loro restituzione era un requisito importante per intavolare negoziati di pace. Tra iucraini sono 108 idel battaglione ...

