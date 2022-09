Salvini scarica Draghi: “Nessun ruolo in un futuro governo” (Di giovedì 22 settembre 2022) Sembra finito l’idillio – e non nel migliore dei modi – tra il leader della Lega Salvini e il Presidente del Consiglio uscente. Per Draghi “non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo” di centrodestra, fa sapere Salvini durante una conferenza stampa elettorale a Bari rispondendo a una osservazione sul fatto che il presidente del Consiglio sia stato premiato negli Usa come statista dell’anno. Salvini scarica Draghi “Noi – ha aggiunto – chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra”. “Io mi sto occupando di Italia e di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Sembra finito l’idillio – e non nel migliore dei modi – tra il leader della Legae il Presidente del Consiglio uscente. Per“non ci sono ruoli neleventuale” di centrodestra, fa saperedurante una conferenza stampa elettorale a Bari rispondendo a una osservazione sul fatto che il presidente del Consiglio sia stato premiato negli Usa come statista dell’anno.“Noi – ha aggiunto – chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli pero per tecnici per rispetto anche nei confronti di. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra”. “Io mi sto occupando di Italia e di ...

