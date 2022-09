Presentazione del libro di Edo Baccari Ai confini della notte Una storia di fantasmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamentoRubrica Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà ladel"Ai. Unadi" – PlaceBook Editore – di Edo, scrittore emergente. L'evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo, autore del, classe 88, ex studente ...