Vanity Fair Italia

Thunder: Steph Jones. Attrice 26enne, in "After" interpreta Steph, coinquilina di Tessa al college e fidanzata di Tristan. È Steph a presentare Tessa a Hardin. Vai alla FotogalleryAfter Regia e sceneggiatura : Jenny Gage Cast: Josephine Langford; Hero Fiennes Tiffin;Thunder; Selma Blair; Dylan Arnold Tessa, studentessa e figlia modello, al primo anno di college ... Khadijha Red Thunder: «L’importanza della natura» Winter 2022 campaign, Canada Goose teamed up with renowned photographer Annie Leibovitz to capture its all-female cast and put their stories at the forefront. Set in the highlands of Northern Scotland ...