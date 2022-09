Il patto tra Cina e Usa che fa contenti tutti. Addio guerra Fredda (Di giovedì 22 settembre 2022) Segnali distensivi tra le due grandi superpotenze mondiali. La Cina auspica che gli Stati Uniti collaborino con Pechino per «trovare un modo affinché due grandi potenze con diversi sistemi sociali, storie e culture coesistano pacificamente e cooperino per risultati vantaggiosi per tutti». Le parole di pace sono del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni di ieri del presidente Usa, Joe Biden, che alle Nazioni Unite aveva detto di non volere una nuova «guerra Fredda» con la Cina né di cercare un conflitto, visto che questo «non solo avvantaggia i popoli di Cina e Stati Uniti, ma contribuisce alla pace, alla stabilità e allo sviluppo del mondo». Da parte di Lijian è arrivata una mano tesa a Biden, anche se ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Segnali distensivi tra le due grandi superpotenze mondiali. Laauspica che gli Stati Uniti collaborino con Pechino per «trovare un modo affinché due grandi potenze con diversi sistemi sociali, storie e culture coesistano pacificamente e cooperino per risultati vantaggiosi per». Le parole di pace sono del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni di ieri del presidente Usa, Joe Biden, che alle Nazioni Unite aveva detto di non volere una nuova «» con lané di cercare un conflitto, visto che questo «non solo avvantaggia i popoli die Stati Uniti, ma contribuisce alla pace, alla stabilità e allo sviluppo del mondo». Da parte di Lijian è arrivata una mano tesa a Biden, anche se ha ...

