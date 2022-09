“Hey, si sta spogliando”. Primo show al GF Vip 7: “Mi sento male, chi se lo aspettava” (Di giovedì 22 settembre 2022) Il bello del reality che prende, ogni anno, vita in quel di Cinecittà sta nel poter apprezzare, anche in questo GF Vip 7, i caratteri dei vip sotto un’altra luce, senza i filtri che la maggior parte di loro sono stati costretti a usare per il bene delle loro carriere. Soprattutto, se sei stato un mezzo busto del TG1, come il vippone Attilio Romita. Pochissimi si aspettavano una personalità festaiola, divertente come quella che sta dimostrando in queste ore Attilio Romita all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7. Non perché prima del suo ingresso nel reality fosse antipatico al pubblico, tutt’altro Però, visto quel ruolo, veniva associato alla serietà ed alla compostezza. GF Vip 7, lo show di Attilio Romita Beh, nelle ultime ore il simbolo del TG1 ha fatto ricredere davvero chiunque tra gli spettatori di Canale 5 e della diretta ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 22 settembre 2022) Il bello del reality che prende, ogni anno, vita in quel di Cinecittà sta nel poter apprezzare, anche in questo GF Vip 7, i caratteri dei vip sotto un’altra luce, senza i filtri che la maggior parte di loro sono stati costretti a usare per il bene delle loro carriere. Soprattutto, se sei stato un mezzo busto del TG1, come il vippone Attilio Romita. Pochissimi sino una personalità festaiola, divertente come quella che sta dimostrando in queste ore Attilio Romita all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7. Non perché prima del suo ingresso nel reality fosse antipatico al pubblico, tutt’altro Però, visto quel ruolo, veniva associato alla serietà ed alla compostezza. GF Vip 7, lodi Attilio Romita Beh, nelle ultime ore il simbolo del TG1 ha fatto ricredere davvero chiunque tra gli spettatori di Canale 5 e della diretta ...

