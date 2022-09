Grassani | «Ceci non potrà commerciare nulla di Maradona | il Napoli in buona fede»

(Di giovedì 22 settembre 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia, noto avvocato del. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Sentenza sull’immagine di Diego? Si tratta di una decisione che probabilmente farà giurisprudenza in Italia, poiché per la complessità della tematica non vi sono precedenti noti. Attendiamo tutti di leggere le motivazioni integrali. I punti salienti sono l’inibitoria decretata dal Tribunale dinei confronti della società e di Stefanoper qualsiasi immagine di Diego. È stato un ricorso di procedura d’urgenza promosso dall’amministratore giudiziario dei successori di. Siamo desiderosi di leggere queste motivazioni.è risultato improprio, ...

Mattia, legale della SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ...Mattia, legale della SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ... SSC Napoli, il legale: "Napoli estraneo alla vicenda Ceci- eredi Maradona. Addio a maglie con il volto di Diego Ecco come stanno le cose" | ESCLUSIVA L'avvocato della SSC Napoli ha fatto chiarezza sulle vicende legali relative alla società di proprietà di Aurelio De Laurentiis.