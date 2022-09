Flat tax, pensioni, sanzioni alla Russia: ecco partito per partito i programmi sui temi chiave (Di giovedì 22 settembre 2022) La campagna elettorale si è concentrata su alcuni dossier principali. Le forze politiche hanno ritenuto importante chiarire quali soluzioni metteranno in campo se saranno scelti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) La campagna elettorale si è concentrata su alcuni dossier principali. Le forze politiche hanno ritenuto importante chiarire quali soluzioni metteranno in campo se saranno scelti

PagellaPolitica : Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasi… - borghi_claudio : Domani sarò in visita a Pescia, poi a Fucecchio e infine evento flat tax a Firenze Claudio Borghi è a Pescia. Prim… - borghi_claudio : Mentre torno a Firenze per l'incontro delle 18.30 con il comitato flat tax vi ricordo le ultime due cene di campagn… - fisco24_info : Flat tax, pensioni, sanzioni alla Russia: ecco partito per partito i programmi sui temi chiave: La campagna elettor… - Mariant70579853 : RT @PagellaPolitica: Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasione… -