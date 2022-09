Elisabetta Canalis, colpo durissimo per la showgirl: la triste confessione sul tradimento (Di giovedì 22 settembre 2022) Elisabetta Canalis e la confessione sul tradimento subito: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle showgirl che con la sua bellezza e il suo carattere schietto e diretto ha conquistato il mondo dello spettacolo. In molti se la ricordano insieme alla sua ex amica e collega Maddalena Corvaglia sul tavolo del tg satirico Striscia la notizia: stiamo parlando di lei, Elisabetta Canalis. Di recente, la bella Eli ha fatto una confessione circa il tema del tradimento lasciando i fan senza parole. curiosità (foto web)Ha sempre amato il mondo dello spettacolo e, giovanissima, decide di trasferirsi a Milano città che darà i suoi frutti per la carriera. Prima di diventare nota al mondo dello ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 settembre 2022)e lasulsubito: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delleche con la sua bellezza e il suo carattere schietto e diretto ha conquistato il mondo dello spettacolo. In molti se la ricordano insieme alla sua ex amica e collega Maddalena Corvaglia sul tavolo del tg satirico Striscia la notizia: stiamo parlando di lei,. Di recente, la bella Eli ha fatto unacirca il tema dellasciando i fan senza parole. curiosità (foto web)Ha sempre amato il mondo dello spettacolo e, giovanissima, decide di trasferirsi a Milano città che darà i suoi frutti per la carriera. Prima di diventare nota al mondo dello ...

giovother : RT @kindermaxxi: E poi all’improvviso, sei arrivato tu, un pensiero folgorante, un fulmine a ciel sereno: Elisabetta Canalis è la nostra Ju… - claudio____sm : @kindermaxxi Elisabetta Canalis è meglio di Julia Fox (quest'ultima non arriverà mai all'iconicità del calendario M… - kindermaxxi : E poi all’improvviso, sei arrivato tu, un pensiero folgorante, un fulmine a ciel sereno: Elisabetta Canalis è la no… - ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis incanta alla Milano Fashion Week con un look da biker #21Settembre #Gossip #ElisabettaCanalis - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Anche quest'anno è arrivato il momento più temuto da ogni genitore: il Back to School! ... . #attualitàmilano #elearn… -