Barbara D’Urso compare improvvisamente in studio a “Storie Italiane” | ecco come ha reagito Eleonora Daniele

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 settembre 2022)Durso fa un’apparizione inaspettata duranteLive di Rai 1.la reazione della conduttriceNessuno ha confermato o smentito la voce. Sembra cheDurso non sia una presenza popolare in viale Mazzini. Non appare mai in ondaospite e sembra avere un potere di veto assoluto per non L'articolo proviene da KontroKultura.