Antonino Spinalbese: ecco perché è finita con Belen Rodriguez (Di giovedì 22 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno iniziando ad ambientarsi nella casa più spiata d’Italia. I vipponi stanno facendo la conoscenza dei coinquilini e per questo cominciano a raccontare le loro storie. E’ il caso di Antonino Spinalbese che si è ritrovato a parlare con Charlie Gnocchi. Quale argomento ne è venuto fuori? La ex fidanzata di Antonino: Belen Rodriguez. GF Vip 7, Antonino Spinalbese spiega perché è finita la storia con Belen Rodriguez E’ chiaro che tutti conosciamo Antonino Spinalbese per il semplice fatto che è stato uno dei fidanzati di Belen Rodriguez. Un compagno sicuramente importante per la conduttrice di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno iniziando ad ambientarsi nella casa più spiata d’Italia. I vipponi stanno facendo la conoscenza dei coinquilini e per questo cominciano a raccontare le loro storie. E’ il caso diche si è ritrovato a parlare con Charlie Gnocchi. Quale argomento ne è venuto fuori? La ex fidanzata di. GF Vip 7,spiegala storia conE’ chiaro che tutti conosciamoper il semplice fatto che è stato uno dei fidanzati di. Un compagno sicuramente importante per la conduttrice di ...

tuttopuntotv : Antonino Spinalbese: ecco perché è finita con Belen Rodriguez #gfvip #gfvip7 #belen #antoninospinalbese #antonino - zazoomblog : Antonino Spinalbese scacco matto a Belen Rodriguez: il gesto che non avrebbe mai dovuto fare - #Antonino… - ari_adion : Antonino che vuole fare una sorpresa a Ginevra per il suo compleanno ???? #gfvip #gfvip7 #GFVIPParty #spinalbese… - giuseppe_alto : Belen Rodriguez non aveva fatto salti di gioia quando aveva appreso dell'ingresso di Antonino Spinalbese nella casa… - infoitcultura : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese svela perché lui e Belen si sono lasciati -