"A Teheran le donne non hanno più paura. Se cade il velo addio al regime degli ayatollah" (Di giovedì 22 settembre 2022) La regista e attivista iraniana Nahid Persson Sarvestani racconta: "Adesso per le strade protestano anche gli uomini. Ne abbiamo tutti abbastanza delle violenze e dei soprusi" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) La regista e attivista iraniana Nahid Persson Sarvestani racconta: "Adesso per le strade protestano anche gli uomini. Ne abbiamo tutti abbastanza delle violenze e dei soprusi"

chiaragribaudo : Proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini per mano della polizia morale. Migliaia di donne in piazza senza hija… - ItalyMFA : Profondo dolore per la morte di Masha Amini a Teheran. Siamo vicini alla sua famiglia e speriamo che gli autori di… - HuffPostItalia : Non dimentichiamo le donne di Teheran come è accaduto con quelle di Kabul - xnitius : RT @atlanticomag: Migliaia di donne sfidano il regime iraniano. Dove sono le nostre femministe? Quinto giorno di proteste dopo il brutale… - EnricoAntonio68 : RT @atlanticomag: Migliaia di donne sfidano il regime iraniano. Dove sono le nostre femministe? Quinto giorno di proteste dopo il brutale… -