Svolgimento degli esami di idoneità, integrativi e preliminari: un esempio di regolamento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un regolamento che disciplini le modalità di richiesta e Svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, è, più che mai, fondamentale per ciascuna istituzione scolastica. Non basta, talvolta, affidarci alla normativa vigente, serve, infatti, ordinarla e renderla funzionale all’istituzione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Unche disciplini le modalità di richiesta edi passaggio tra classi, con richiesta die/o di, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, è, più che mai, fondamentale per ciascuna istituzione scolastica. Non basta, talvolta, affidarci alla normativa vigente, serve, infatti, ordinarla e renderla funzionale all’istituzione scolastica. L'articolo .

naladrof53 : RT @Giogio47658624: ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle: puoi v… - ronzidante : RT @Giogio47658624: ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle: puoi v… - dimmete1 : RT @Giogio47658624: ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle: puoi v… - Giogio47658624 : ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle: pu… - bar_del_porto : RT @RobertaM5S: ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle: puoi vigil… -