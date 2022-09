Soleil Sorge e Dayane Mello insieme in televisione: ecco dove e quando (Di mercoledì 21 settembre 2022) Soleil Sorge e Dayane Mello sono grandi amiche, ormai lo sanno tutti. Le due si sono conosciute a Pechino Express, gareggiavano in coppie diverse e inizialmente si detestavano. Ma quando Costantino Della Gherardesca ha fatto un mix delle coppie e sono finite insieme è nato un duo, che mai più si è separato. Ora le ritroveremo insieme davanti alle telecamere. Scopriamo dove possiamo guardarle. Soleil Sorge e Dayane Mello insieme in un programma televisivo: ecco dove e quando Finalmente rivedremo le due super amiche insieme in televisione e in un programma divertente peraltro. Infatti ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022)sono grandi amiche, ormai lo sanno tutti. Le due si sono conosciute a Pechino Express, gareggiavano in coppie diverse e inizialmente si detestavano. MaCostantino Della Gherardesca ha fatto un mix delle coppie e sono finiteè nato un duo, che mai più si è separato. Ora le ritroveremodavanti alle telecamere. Scopriamopossiamo guardarle.in un programma televisivo:Finalmente rivedremo le due super amicheine in un programma divertente peraltro. Infatti ...

tuttopuntotv : Soleil Sorge e Dayane Mello insieme in televisione: ecco dove e quando #mellos #dayanemello #solemello #gfvip… - xMEGx93 : @lareina_sorge @Soleil_stasi Ha capito come non impazzire con la frangia e toccarsela ogni 2 secondi.. stupenda - meli_mf_ : RT @361_magazine: - 361_magazine : - MayssaM94155288 : RT @SoleilSorgeFan: Gfvip Verissimo La Pupa e il secchione Tiki Taka Le iene Isola dei famosi State of Soleil Cavalli GfvipParty Gfvip S… -