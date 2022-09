Selena Gomez annuncia il docufilm “My Mind & Me” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un annuncio che sarà caro a tutti i migliaia di fan della cantante e attrice statunitense Selena Gomez: in arrivo per Apple Tv il docufilm “My Mind & Me”. Il film avrà come regista Alek Keshishian e racconterà in maniera intima e persino cruda la vita dell’attrice e cantante texana, dalla prima apparizione nel cartone Barney al successo durante i numerosi programmi di Disney Channel, passando per gli ultimi anni. Il docufilm uscirà il 4 novembre su Apple Tv, piattaforma streaming del brand americano. L’attrice e cantante è tra le più famose tra gli adolescenti americani e non solo, avendo registrato grandissimo successo sia per le sue doti canore – con oltre 210 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming – che per le sue qualità attoriali, avendo ricevuto una nomination ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un annuncio che sarà caro a tutti i migliaia di fan della cantante e attrice statunitense: in arrivo per Apple Tv il“My; Me”. Il film avrà come regista Alek Keshishian e racconterà in maniera intima e persino cruda la vita dell’attrice e cantante texana, dalla prima apparizione nel cartone Barney al successo durante i numerosi programmi di Disney Channel, passando per gli ultimi anni. Iluscirà il 4 novembre su Apple Tv, piattaforma streaming del brand americano. L’attrice e cantante è tra le più famose tra gli adolescenti americani e non solo, avendo registrato grandissimo successo sia per le sue doti canore – con oltre 210 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming – che per le sue qualità attoriali, avendo ricevuto una nomination ...

