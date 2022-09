NATIONS LEAGUE, SCOZIA-UCRAINA (Di mercoledì 21 settembre 2022) La NATIONS LEAGUE ricomincia con il recupero della partita tra SCOZIA e UCRAINA, dopo che gli ospiti, solo pochi mesi fa, hanno eliminato gli scozzesi nella partita di qualificazione per il Mondiale in Qatar. Nelle partite seguenti, la SCOZIA ha trovato però due vittorie nelle successive tre gare, che gli hanno permesso di trovarsi al secondo posto del gruppo, a un punto dall’UCRAINA prima in classifica; in caso di vittoria, gli scozzesi, si porterebbero in testa alla classifica. La squadra di Steve Clarke, ha iniziato il suo percorso in questa competizione nella Lega C e grazie alla sua imbattibilità casalinga, la SCOZIA era andata ad un passo dalla promozione nella massima lega. Questa è la prima di due partite consecutive giocate in casa, nella quale potrebbe ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laricomincia con il recupero della partita tra, dopo che gli ospiti, solo pochi mesi fa, hanno eliminato gli scozzesi nella partita di qualificazione per il Mondiale in Qatar. Nelle partite seguenti, laha trovato però due vittorie nelle successive tre gare, che gli hanno permesso di trovarsi al secondo posto del gruppo, a un punto dall’prima in classifica; in caso di vittoria, gli scozzesi, si porterebbero in testa alla classifica. La squadra di Steve Clarke, ha iniziato il suo percorso in questa competizione nella Lega C e grazie alla sua imbattibilità casalinga, laera andata ad un passo dalla promozione nella massima lega. Questa è la prima di due partite consecutive giocate in casa, nella quale potrebbe ...

