Milan, una sosta per pianificare il percorso scudetto (Di mercoledì 21 settembre 2022) La sosta per le Nazionali arriva al momento giusto, col Milan che deve leccarsi le ferite dopo la sconfitta cocente contro il Napoli che le è costato il primo scontro diretto per lo scudetto. Niente è ancora perduto, anche perchè il Milan ha dominato la partita dal punto di vista tattico e delle occasioni. L’assenza di Leao, sostituito da Brahim Diaz, ha modificato l’assetto tattico della squadra, con un gioco più centrale, con l’apertura sull’esterno soltanto a ridosso dell’area avversaria. È così che è nato il gol del Milan, col solito Theo Hernandez ad arare la fascia e mettere al centro per Giroud che ha dovuto solo spingere la palla in porta. Ma nascono da imbucate centrali le due traverse della partita. Prima De Ketelaere e poi Adli hanno trovato spazio tra le due linee del Napoli, imbucando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laper le Nazionali arriva al momento giusto, colche deve leccarsi le ferite dopo la sconfitta cocente contro il Napoli che le è costato il primo scontro diretto per lo. Niente è ancora perduto, anche perchè ilha dominato la partita dal punto di vista tattico e delle occasioni. L’assenza di Leao, sostituito da Brahim Diaz, ha modificato l’assetto tattico della squadra, con un gioco più centrale, con l’apertura sull’esterno soltanto a ridosso dell’area avversaria. È così che è nato il gol del, col solito Theo Hernandez ad arare la fascia e mettere al centro per Giroud che ha dovuto solo spingere la palla in porta. Ma nascono da imbucate centrali le due traverse della partita. Prima De Ketelaere e poi Adli hanno trovato spazio tra le due linee del Napoli, imbucando ...

