Lutto Uomini Donne, è morto l’ex tronista Manuel Vallicella (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lutto nel mondo della televisione: è morto – a soli 35 anni – l’ex volto di Uomini e Donne, Manuel Achille Vallicella. La notizia è stata resa note poche ore da fa dall’amico fraterno, Enrico Ciriaci. Manuel Achille Vallicella, è morto il tronista di Uomini e Donne A conferma la tragedia anche il blogger Amedeo Venza, tramite un post L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022)nel mondo della televisione: è– a soli 35 anni –volto diAchille. La notizia è stata resa note poche ore da fa dall’amico fraterno, Enrico Ciriaci.Achille, èildiA conferma la tragedia anche il blogger Amedeo Venza, tramite un post L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilfoglio_it : Nel lutto di Londra si parla di soldi, di inverno e di uomini all’altezza delle donne. Il racconto da Londra di… - Andrea_in_lutto : RT @Bresingar_: -0 tiri in porta -Palleggiati in faccia dal Monza ultimo in classifica -Rimasti in 10 uomini -Non uno straccio di gioco… - Andrea_in_lutto : RT @villaneveismo_: C'avete fatto partire un meme rompipalle su quanto è gobbo danilone peccato che sia uno dei pochi uomini seri rimasti i… - AlRobecchi : @iammiammsimo Portate il lutto molto male, sa? Non ci sarà un Draghi due, chi fa campagna elettorale vagheggiando d… - Andrea_in_lutto : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus valuta la sostituzione di uno o più uomini a livello di staff e preparatori atletici. [Sky via @SCUtweet] -