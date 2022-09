L’ultimo saluto di Fabio Liverani a sua moglie Federica morta a 46 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una dolcissima storia d’amore quella che Federica e Fabio Liverani hanno vissuto. Si sono conosciuti quando avevano 13 anni e non si sono più lasciati fino a quando, a decidere per loro, è stata la vita. Federica purtroppo era malata da tempo e ieri è morta. Una drammatica notizia che ha lasciato tutte le persone che la conoscevano e le persone che seguono con affetto l’allenatore del Cagliari, senza parole. Federica aveva solo 46 anni, si stava curando a Roma dove ieri l’allenatore era volato per stare al suo fianco. Fabio Liverani e sua moglie Federica hanno due bellissimi figli di 13 e 17 anni. A dare la notizia nella tarda serata di ieri, era stato l’ex club del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una dolcissima storia d’amore quella chehanno vissuto. Si sono conosciuti quando avevano 13e non si sono più lasciati fino a quando, a decidere per loro, è stata la vita.purtroppo era malata da tempo e ieri è. Una drammatica notizia che ha lasciato tutte le persone che la conoscevano e le persone che seguono con affetto l’allenatore del Cagliari, senza parole.aveva solo 46, si stava curando a Roma dove ieri l’allenatore era volato per stare al suo fianco.e suahanno due bellissimi figli di 13 e 17. A dare la notizia nella tarda serata di ieri, era stato l’ex club del ...

