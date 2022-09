Il padre di Silvia e Giulia Provvedi muore d’infarto mentre è in videochiamata con le figlie: lutto sconvolgente per Le Donatella (Di mercoledì 21 settembre 2022) Era al telefono con le sue amate figlie e con la moglie, quando all’improvviso si è sentito male ed è spirato mentre loro, vicine ma lontane allo stesso tempo, poco potevano fare per aiutarlo. Silvia e Giulia Provvedi hanno deciso di raccontare sui social i dettagli riguardanti la morte del loro amato padre, scomparso improvvisamente qualche giorno fa. La dinamica del malore ed i successivi soccorsi hanno infatti addolorato profondamente le due cantanti de Le Donatella, che hanno voluto denunciare la situazione e sensibilizzare il pubblico in merito a dinamiche esistenti a livello sanitario. Le Donatella, morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi Silvia e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Era al telefono con le sue amatee con la moglie, quando all’improvviso si è sentito male ed è spiratoloro, vicine ma lontane allo stesso tempo, poco potevano fare per aiutarlo.hanno deciso di raccontare sui social i dettagli riguardanti la morte del loro amato, scomparso improvvisamente qualche giorno fa. La dinamica del malore ed i successivi soccorsi hanno infatti addolorato profondamente le due cantanti de Le, che hanno voluto denunciare la situazione e sensibilizzare il pubblico in merito a dinamiche esistenti a livello sanitario. Le, morto ildie ...

