Federer e l’addio al tennis: “L’ultima partita sarà un doppio alla Laver Cup” (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo singolare è quello che ha già giocato, più di un anno fa, nei quarti di finale di Wimbledon contro Hubert Hurkacz: la partita di addio di Roger Federer alla Laver Cup sarà un doppio, probabilmente venerdì sera, 23 settembre 2022. Lo ha svelato proprio lui Re Roger, in un incontro con i media svizzere a Londra alla vigilia della manifestazione da lui stesso ideata, la Laver Cup, gara a squadre tra Europa e Resto del mondo. Ha parlato della scelta del momento del suo annuncio, che avrebbe dovuto arrivare prima ma “nelle due o tre settimane precedenti non sono stato bene, un gran mal di pancia. Perciò ho rimandato tutto. Tony (Godsick, il suo manager n.d.r.) è quasi andato fuori di testa perché mi sono preso così tanto tempo. Ora che ha fatto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo singolare è quello che ha già giocato, più di un anno fa, nei quarti di finale di Wimbledon contro Hubert Hurkacz: ladi addio di RogerCupun, probabilmente venerdì sera, 23 settembre 2022. Lo ha svelato proprio lui Re Roger, in un incontro con i media svizzere a Londravigilia della manifestazione da lui stesso ideata, laCup, gara a squadre tra Europa e Resto del mondo. Ha parlato della scelta del momento del suo annuncio, che avrebbe dovuto arrivare prima ma “nelle due o tre settimane precedenti non sono stato bene, un gran mal di pancia. Perciò ho rimandato tutto. Tony (Godsick, il suo manager n.d.r.) è quasi andato fuori di testa perché mi sono preso così tanto tempo. Ora che ha fatto ...

