Bologna, Arnautovic: "Non mi interessa la classifica cannonieri" "La classifica cannonieri? Non mi interessa più di tanto, anche se sono soddisfatto dei sei gol fatti. Penso sempre alla squadra e sei punti in sette partite sono pochi. Le nostre ambizioni sono superiori e valiamo di più, ma dobbiamo dimostrarlo in campo". Lo ha detto l'attaccante del Bologna Marko Arnautovi?, attuale capocannoniere del campionato con sei gol in sette presenze, dal ritiro della nazionale austriaca.

