Attilio Romita attacca la Regina Elisabetta II al GF VIP 7: scatta la censura (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ma chi l'avrebbe mai detto che il primo caso di censura al Grande Fratello Vip 7 l'avrebbe scatenato l'ex mezzobusto del Tg1 Attilio Romita? Chi si sarebbe immaginato che quel signore dai modi così eleganti, soprannominato sui social "Draghi in pensione", sarebbe stato il primo a scatenare il clamore mediatico con le sue parole? Bisogna fare un plauso ad Alfonso Signorini per aver scelto un cast lontano dai luoghi comuni dei soliti vip eppure così attivo, sveglio e ricco di spunti interessanti. I concorrenti in appena 24 ore sono riusciti a scatenare la prima litigata e pure la prima censura. Altro che love story e baci, questi vip sono super agguerriti! Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

