Assemblea Onu: Biden attacca Putin per minaccia nucleare e afferma di non volere nuova guerra fredda (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come previsto l'intervento del presidente Usa Joe Biden all'Assemblea Generale Onu si è incentrato soprattutto sulle critiche per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e per le dichiarazioni di Putin L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come previsto l'intervento del presidente Usa Joeall'Generale Onu si è incentrato soprattutto sulle critiche per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e per le dichiarazioni diL'articolo proviene da Firenze Post.

