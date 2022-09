Annessione ed escalation nucleare | perché Putin vuole i referendum nelle zone occupate dell’Ucraina

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il discorso alla nazione di Vladimirandrà in scena oggi, 21 settembre, tra le 9 e le 10 ora di Mosca. Ovvero «quando l’Occidente sarà sveglio», secondo quanto ha scritto l’account Telegram di Forbes Russia citando fonti del Cremlino. Ma il piano dello Zar è chiaro. E parte daiche dal 23 al 27 settembre chiameranno le popolazioni ucraine di Lugansk, Donetsk e Cherson a votare per l’alla Russia. Per arrivare a cambiare pelle all’«Operazione Speciale» lanciata il 24 febbraio. E a mascherare gli insuccessi militari. Con un occhio alla dottrina russa sull’uso delle armi nucleari. Che prevede l’uso dell’atomica solo in caso di aggressione contro Mosca (o i suoi alleati) attraverso armi di distruzione di massa o con armi convenzionali che minacciano «l’esistenza dello Stato, ma anche la sovranità e l’integrità ...

La decisione è cruciale perché porterebbe non solo a un'verticale del conflitto, ma attraverso l'anche a una legittimazione per Putin del ricorso all'arma nucleare per difendere ...C'è il precedente della Crimea nel 2014. Ora il mondo Occidentale guarda con apprensione ai desideri del Cremlino per l'di quattro regioni ...Le notizie di mercoledì 21 settembre, in diretta. Il 23-27 settembre dovrebbero svolgersi i referendum per l’annessione alla Russia delle regioni ucraine sotto il controllo di Mosca • La guerra in Ucr ...Di Lorenzo Bianchi Annessione alla Russia entro la fine di settembre con referendum posticci. E’ il piano di Leonid Pasechnik e di Denis Pushilin, capi delle autoproclamate Repubbliche popolari di Lug ...