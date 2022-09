Sposa 53 donne in quarant’anni: «Non ho ancora trovato quella giusta» (Di martedì 20 settembre 2022) In 43 anni ha Sposato 53 donne. Una ‘pluripoligamia’ che lo sta rendendo famoso in tutto il mondo. Il protagonista di questa clamorosa vicenda è un uomo saudita di 65 anni, Abu Abdullah. La sua vicenda lo ha reso famoso prima nel suo Paese e poi nel resto del mondo. Come riporta Oddity Central, l’uomo ha spiegato: «Il mio matrimonio più breve è durato appena una notte, ma vi assicuro che ho sempre preso la cosa seriamente, optando per cerimonie tradizionali». In Arabia Saudita la poligamia è assolutamente lecita, ma Abu Abdullah forse ha esagerato. «Non trovavo mai quella giusta» Il primo matrimonio arrivò quando l’uomo aveva appena 20 anni, con una donna di sei anni più grande. Un matrimonio che, almeno all’inizio, sembrava davvero felice: la coppia aveva avuto dei bambini e tutto andava per il meglio. Fino a quando, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 settembre 2022) In 43 anni hato 53. Una ‘pluripoligamia’ che lo sta rendendo famoso in tutto il mondo. Il protagonista di questa clamorosa vicenda è un uomo saudita di 65 anni, Abu Abdullah. La sua vicenda lo ha reso famoso prima nel suo Paese e poi nel resto del mondo. Come riporta Oddity Central, l’uomo ha spiegato: «Il mio matrimonio più breve è durato appena una notte, ma vi assicuro che ho sempre preso la cosa seriamente, optando per cerimonie tradizionali». In Arabia Saudita la poligamia è assolutamente lecita, ma Abu Abdullah forse ha esagerato. «Non trovavo mai» Il primo matrimonio arrivò quando l’uomo aveva appena 20 anni, con una donna di sei anni più grande. Un matrimonio che, almeno all’inizio, sembrava davvero felice: la coppia aveva avuto dei bambini e tutto andava per il meglio. Fino a quando, ...

