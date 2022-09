'Quella bimba di 6 anni è scomparsa': psicosi a scuola, ma la piccola aveva solo sbagliato classe (Di martedì 20 settembre 2022) psicosi a scuola a Marsala , in provincia di Trapani , dove una bambina di 6 anni, ieri, è sparita mentre era a scuola: almeno secondo gli insegnanti e i genitori, che non la trovavano dove doveva ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022)a Marsala , in provincia di Trapani , dove una bambina di 6, ieri, è sparita mentre era a: almeno secondo gli insegnanti e i genitori, che non la trovavano dove doveva ...

