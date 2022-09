Quando gioca l’Italia ai Mondiali di volley femminile? Calendario, date, dove vederla in tv in chiaro (Di martedì 20 settembre 2022) l’Italia si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2022 di volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. La nostra Nazionale può essere annoverata tra le grandi favorite della vigilia, visto che ha vinto gli Europei un anno fa e la Nations League in estate. Le ragazze del CT Davide Mazzanti cercheranno di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa, consapevoli che dovranno fronteggiare una concorrenza agguerrita: Serbia (detentrice del titolo iridato), USA (Campionesse Olimpiche), Brasile (argento a cinque cerchi), Turchia, Cina e Giappone sono rivali di assoluto spessore tecnico e particolarmente temibili. Paola Egonu e compagne inizieranno la loro avventura ad Arnehm (Paesi Bassi). La prima fase a girone appare tutt’altro che improba per le nostre portacolori: ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022)si presenta con grandi ambizioni ai2022 di, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. La nostra Nazionale può essere annoverata tra le grandi favorite della vigilia, visto che ha vinto gli Europei un anno fa e la Nations League in estate. Le ragazze del CT Davide Mazzanti cercheranno di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa, consapevoli che dovranno fronteggiare una concorrenza agguerrita: Serbia (detentrice del titolo iridato), USA (Campionesse Olimpiche), Brasile (argento a cinque cerchi), Turchia, Cina e Giappone sono rivali di assoluto spessore tecnico e particolarmente temibili. Paola Egonu e compagne inizieranno la loro avventura ad Arnehm (Paesi Bassi). La prima fase a girone appare tutt’altro che improba per le nostre portacolori: ...

