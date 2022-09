MotoGP, Marquez: “Dopo Aragon sto bene fisicamente, entusiasta di tornare in Giappone” (Di martedì 20 settembre 2022) “Sono davvero entusiasta di tornare in Giappone, è la gara di casa della Honda, è un circuito divertente e i fan sono sempre incredibili. A Motegi puoi avere tutti i tipi di meteo, quindi dovremo prestare attenzione a ciò che sta accadendo. Mi sento bene fisicamente Dopo Aragon, quindi godiamoci un fine settimana in Giappone e continuiamo a lavorare sulla nostra strada per il pieno recupero e lo sviluppo della moto”. Così Marc Marquez in vista del GP di Motegi di MotoGP, weekend che segna il trasferimento del motomondiale per quattro gare tra Asia e Australia fino a fine ottobre, prima di chiudere il campionato in Spagna. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) “Sono davverodiin, è la gara di casa della Honda, è un circuito divertente e i fan sono sempre incredibili. A Motegi puoi avere tutti i tipi di meteo, quindi dovremo prestare attenzione a ciò che sta accadendo. Mi sento, quindi godiamoci un fine settimana ine continuiamo a lavorare sulla nostra strada per il pieno recupero e lo sviluppo della moto”. Così Marcin vista del GP di Motegi di, weekend che segna il trasferimento del motomondiale per quattro gare tra Asia e Australia fino a fine ottobre, prima di chiudere il campionato in Spagna. SportFace.

