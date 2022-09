Milan, stiramento all'adduttore per Theo Hernandez (Di martedì 20 settembre 2022) stiramento del lungo adduttore destro per Theo Hernandez. È l'esito dei controlli a cui si è sottoposto il terzino del Milan, rientrato dalla convocazione con la Nazionale francese proprio per il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022)del lungodestro per. È l'esito dei controlli a cui si è sottoposto il terzino del, rientrato dalla convocazione con la Nazionale francese proprio per il ...

SkySport : ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: s… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milan, allarme a sinistra: stiramento per #Hernandez, a rischio Chelsea e Juve - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: sarà rivalu… - AndrFikayo : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: sarà rivalu… - Omar59417381 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il Milan perde Theo Hernandez: stiramento all'adduttore -