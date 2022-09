Milan, 15mila euro di multa per i cori contro i napoletani (Di martedì 20 settembre 2022) Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha sanzionato con una multa di 15mila euro il Milan per i cori contro i napoletani nella sfida di domenica sera a San Siro. La sanzione per il club rossonero è stata comminata “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territo-riale L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha sanzionato con unadiilper inella sfida di domenica sera a San Siro. La sanzione per il club rossonero è stata comminata “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territo-riale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

