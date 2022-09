Meloni: “Fascismo male assoluto? Quando Fini fece quelle dichiarazioni non mi dissociai” (Di martedì 20 settembre 2022) “Io ero dentro Alleanza nazionale Quando Fini fece quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata”. Così ha risposto Giorgia Meloni a una domanda sulle parole pronunciate da Gianfranco Fini durante una visita in Israele nel 2003, Quando definì il Fascismo “il male assoluto”. “ La risposta mi sembra evidente”, ha detto a Rainews la leader del centrodestra, mentre i legami con il neoFascismo continuano a pesare sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Accuse simili a quelle rivolte in Spagna a Vox, il partito di estrema destra guidato da Santiago Abascal, a cui, nelle parole di Meloni, Fratelli d’Italia è legata “da stima, amicizia e ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) “Io ero dentro Alleanza nazionale, non mi pare di essermi dissociata”. Così ha risposto Giorgiaa una domanda sulle parole pronunciate da Gianfrancodurante una visita in Israele nel 2003,definì il“il”. “ La risposta mi sembra evidente”, ha detto a Rainews la leader del centrodestra, mentre i legami con il neocontinuano a pesare sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Accuse simili arivolte in Spagna a Vox, il partito di estrema destra guidato da Santiago Abascal, a cui, nelle parole di, Fratelli d’Italia è legata “da stima, amicizia e ...

mauroberruto : On. #Meloni, se vuole suggerisco: “Fascismo male assoluto? Sì.” #ElezioniPolitiche2022 - fattoquotidiano : Meloni, lite tra Borgonovo e studentessa su La7. “Non tornerà il fascismo, giovane amica”. “Mi chiamo Silvia, non m… - Elio83271574 : RT @PBerizzi: Fratelli d'Italia è un partito pieno di fascisti. Se Meloni governerà non tornerà il fascismo ma il rischio democratura è con… - silvanapanigall : RT @PBerizzi: Fratelli d'Italia è un partito pieno di fascisti. Se Meloni governerà non tornerà il fascismo ma il rischio democratura è con… - noth2loos : Giorgia Meloni e il fascismo di Pulcinella -