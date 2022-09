Le ricerche di Mattia Ritrovato lo zainetto | il papà | una stilettata ' Ma io spero ancora'

(Di martedì 20 settembre 2022) Barbara, il sacco è spuntato a 8 chilometri da dove è sparito il piccolo. Il genitore: tornerò in quell'inferno per recuperare mio figlio. 'Magari è svenuto o è scappato perché impaurito ...

Agenzia_Ansa : Sono ancora senza esito le ricerche dei due dispersi che mancano all'appello, dopo l'ondata di maltempo del 15 sett… - TgLa7 : #Maltempo: trovate le scarpe di #Mattia. Ricerche con sommozzatori e cani in ansa del Nevola - qn_carlino : Alluvione nelle Marche, le ricerche di Mattia Luconi coi subacquei - Rolfi39 : RT @Radio1Rai: L'alluvione nelle #Marche Proseguono le ricerche dei 2 dispersi. Trovate le scarpe del piccolo Mattia, ieri lo zainetto. Il… - QuotidianPost : Alluvione nelle Marche: proseguono le ricerche di Mattia e Brunella -

Barbara, il sacco è spuntato a 8 chilometri da dove è sparito il piccolo. Il genitore: tornerò in quell'inferno per recuperare mio figlio. 'Magari è svenuto o è scappato perché impaurito ...Ledi, disperso nell'alluvione Stamattina i sommozzatori si sono concentrati lungo il corso d'acqua, in immersione e con tecniche a pettine, per scandagliare ciascun punto dove poter ...Una stilettata, un fulmine a ciel sereno, così Tiziano Luconi ha commentato il ritrovamento dello zaino di suo figlio Mattia, il bambino disperso dal 15 settembre, giorno dell’alluvione nelle Marche.I vigili del Fuoco avrebbero trovato le scarpe del piccolo Mattia, il bimbo di 8 anni che risulta disperso dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Senigalliese la sera del 15 settembre. Per la pro ...